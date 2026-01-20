Zoll-Deal hilft

Der im November erzielte Zolldeal der Schweiz mit den USA mit einem Zollsatz von 15 Prozent hat dazu geführt, dass sich die Schweizer Firmenchefs für das neue Jahr 2026 dennoch zuversichtlich zeigen. 78 Prozent der Befragten beurteilten in der Umfrage die globale wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten optimistisch. Im Vergleich zur letzten Umfrage im September 2025 sei das ein Plus von 10 Prozent. Weltweit war der Optimismus in der Umfrage laut EY etwas tiefer als in der Schweiz.