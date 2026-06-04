Je nach Reiseland ist ein anderer Anbieter am billigsten. Klarer Sieger sei Spusu, hiess es: In 8 der 13 untersuchten Länder ist Spusu der günstigste Anbieter, in weiteren drei Ländern liegt Spusu auf dem zweiten Rang. M-Tel ist in vier Ländern am günstigsten und in weiteren fünf Ländern auf dem zweiten Platz. In den vier Ländern Kuba, Thailand, Tunesien und Vietnam ist M-Tel dagegen der teuerste Anbieter.