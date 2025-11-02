Weil der Wirtschaftsmotor in Deutschland ins Stocken geraten ist, liebäugeln gemäss Umfragen dort derzeit viele gut qualifizierte Arbeitskräfte mit dem Gedanken, ihre Heimat zu verlassen. «Ich habe in letzter Zeit viele Anfragen erhalten, wie es denn in der Schweiz so ist. Ich kenne aber auch viele Fälle, in denen die Einwanderung in die Schweiz gescheitert ist», erzählt Voss. So sei ein Akademikerpaar während der Schwangerschaft wieder zurück nach Deutschland gezogen, weil dort der Mutterschaftsurlaub und allgemein die Elternzeit deutlich mehr Freiraum bietet, sich um den baldigen Nachwuchs zu kümmern – und es in der Schweiz keinen nennenswerten Vaterschaftsurlaub gibt.