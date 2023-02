Wegen hoher Materialpreise und steigender Zinsen werden in Deutschland ungewöhnliche viele Wohnungsbauprojekte gestrichen. Der Anteil der davon betroffenen Baufirmen lag im Januar bei 13,6 Prozent, nach 15,9 Prozent im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage mitteilte. "Zwar gehen die Stornierungen etwas zurück, aber das Niveau ist immer noch aussergewöhnlich hoch", sagte Ifo-Forscher Felix Leiss dazu. "Für die Firmen sind das dunkle Wolken am Horizont: Noch wird das Geschäft durch die hohen Auftragsbestände gestützt, aber mit Blick auf die künftige Entwicklung im Wohnungsbau herrscht Angst."