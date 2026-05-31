Auch die SP schreibt, das Armeebudget «auf weit über 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts zu erhöhen», sei «materiell nicht gerechtfertigt». Sie sei gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer für dieses Ansinnen. Der Bundesrat solle andere Optionen prüfen. Primär habe die Armee Reformbedarf bei der Planungsarbeit und der konsequenten Orientierung an einer Steigerung der Effizienz.