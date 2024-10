Das Braunwalder Beispiel hat Symbolcharakter. Es sind schwierige Momente, in denen sich viele Schweizer Skigebiete befinden. Den Auslöser kennen wir alle. Durch die steigenden Durchschnittstemperaturen fällt weniger Schnee. Die Schneesicherheit in niedrigeren Höhenlagen nimmt ab. Doch die wärmeren Temperaturen aufgrund des Klimawandels sind noch lange nicht der einzige Grund, wieso immer mehr Skigebiete in den Schweizer Bergen verschwinden. Blick geht zusammen mit Jürg Stettler, Institutsleiter Tourismus an der Hochschule Luzern, in die Details und benennt die vier Hauptgründe: