Anlegerinnen und Anleger werden am Aktienmarkt von einem tiefen Niveau her wieder zuversichtlicher. Der breite US-Index S&P 500 hat in den letzten vier Wochen mehr als 5 Prozent zugelegt. Titel wie JPMorgan, Boeing oder Nvidia weisen gar ein Kursplus von mehr als 20 Prozent aus. Auch in der Schweiz hat Logitech in den letzten Wochen rund 20 Prozent zugelegt. Unter den Börsenteilnehmern kommt zunehmend die Angst auf, eine Aufwärtsbewegung zu verpassen.