Wie JPMorgan in einer Branchenstudie schrieb, waren unter anderem die hohe Bewertung und die zunehmende Konkurrenz Gründe für die Aktienkursabschläge. Nike dürfte aufgrund neuer Anstrengungen im Grossshandelsgeschäft ein Comeback hinlegen, und auch bei Adidas wird eine Trendwende erwartet. Diese dürften der Marke als glaubwürdige Konkurrenten zusetzen. Dies könnte begünstigt werden durch die Similiarität der Produkte. Viele Schuhe von On sehen ähnlich aus und fühlen sich ähnlich an, was zu dem Risiko führt, dass dieser Stil aus der Mode kommen könnte.