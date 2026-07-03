Es sind vor allem die US-Tech-Konzerne, welche die Weltbörsen dominieren. Sie stellen acht der zehn am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit - mit dem Computerchiphersteller Nvidia unverändert an der Spitze. Dessen Marktwert liegt bei 4,8 Billionen Dollar. Mit Alphabet, Apple, Microsoft und Amazon folgen weitere Vertreter der sogenannten «Magnificent Seven».