"Der krasse Gegensatz in der Politik der beiden Präsidentschaftskandidaten hat erhebliche Auswirkungen auf die Märkte", schreibt die Bank in einem am Dienstag veröffentlichten Research-Bericht. "Während wir die Anleger daran erinnern müssen, dass die Portfoliokonstruktion am besten als unpolitisches Unterfangen anzusehen ist, werden die nächsten acht Monate diesbezüglich wahrscheinlich ausserordentlich ablenkend sein.”