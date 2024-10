Für das dritte Quartal verzeichnet die Grossbank jedoch einen Gewinnrückgang. Das Ergebnis fiel binnen Jahresfrist um über elf Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar oder 81 Cent pro Aktie, wie Bank of America am Dienstag mitteilte. Der Nettozinsertrag (NII) der Bank of America – also die Differenz zwischen dem, was die Bank mit Krediten verdient und dem, was sie für Einlagen auszahlt – fiel im dritten Quartal um drei Prozent auf 14 Milliarden Dollar.