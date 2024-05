Das südostasiatische Land ist für sein Wirtschaftswachstum auf ausländische Investitionen angewiesen. Vietnam will zunehmend multinationale Unternehmen anziehen, von denen einige wegen der Spannungen zwischen den USA und China die Produktion aus der Volksrepublik nach Vietnam verlagern. So versprach Apple im vergangenen Monat weitere Investitionen, um seine Lieferketten auszubauen. Apple hat im vergangenen Jahr die Zahl seiner Zulieferer in dem Land auf 35 von 25 erhöht.