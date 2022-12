Man habe die Notierung an der Technologiebörse Nasdaq mit dem Tickersymbol "VFS" beantragt, teilte die zu Vietnams grösstem Konglomerat Vingroup gehörende Firma am Mittwoch mit. Mit dem Börsengang solle das nötige Kapital für den Bau eines Werks im US-Bundesstaat North Carolina in die Kassen gespült werden. Die Investitionen hatte Vinfast im April mit zwei Milliarden Dollar beziffert.