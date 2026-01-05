Das starke Wachstum unterstreicht die zentrale Rolle Vietnams ⁠in den globalen Lieferketten. Internationale Konzerne wie Samsung, Apple und Nike lassen in dem Land Elektronik, Textilien und Schuhe herstellen. Dabei werden häufig Bauteile und Rohstoffe aus China verwendet, ​bevor die fertigen Produkte vor allem in die USA exportiert ‌werden. Diese Verflechtung zeigt sich auch in den ‍Rekordimporten aus China, die im vergangenen Jahr auf 186 Milliarden Dollar stiegen. Die US-Regierung hatte Vietnam ​wiederholt beschuldigt, als Drehscheibe für chinesische Waren zu dienen, um Zölle zu umgehen. Kriterien, was als illegale Umladung gilt, hat Washington jedoch bislang nicht festgelegt.