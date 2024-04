Der ehemalige Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz war im April 2022 zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil wurde in der Zwischenzeit aufgehoben. Vincenz steckt in Geldnöten. Um Schulden zurückzubezahlen, sollen Häuser von Vincenz in Teufen AR und im Tessin verkauft werden.