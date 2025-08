Was für ein Haus! Die Villa Kehl in Wollishofen ist die teuerste Immobilie, die man in Zürich mieten kann. 31'500 Franken Miete im Monat ruft das Immobilienunternehmen Walde aus. Dazu kommen Nebenkosten von 3800 Franken. Dafür bekommen die neuen Mieter eine 18-Zimmer-Villa der Extraklasse – mit einem berühmten Besitzer.