Trotz gestiegener Energiepreise im Zuge des Nahost-Krieges sieht der Notenbankchef Frankreichs die EZB nicht unter ‌Zugzwang. «Es ⁠wäre ein Fehler, heute voreilig eine mögliche Zinsentwicklung vorherzusagen, ⁠und ich erinnere Sie daran, dass wir unsere Entscheidungen nicht allein auf Grundlage ‌momentaner Energiepreise treffen», sagte das französische EZB-Ratsmitglied ‌Francois Villeroy de Galhau ​am Dienstag vor Reportern. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an, die als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum gilt. Zu Jahresbeginn lag die Teuerungsrate mit 1,7 ‌Prozent unter dieser Marke. Die EZB entscheidet am 19. März wieder über den Leitzins. Sie hat ihn angesichts gesunkener Inflationsgefahr ​von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in ​mehreren Schritten auf 2,0 Prozent ​halbiert und seither stillgehalten.