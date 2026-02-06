Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg 2025 um gut sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Nanterre mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie steigen und damit stärker als erwartet.