Das teilten die Organisatoren des Davoser Weltwirtschaftsforums (WEF) am Dienstag an einer virtuellen Medienkonferenz mit. Donald Trump wird am Montag, 20. Januar das Amt des US-Präsidenten in Washington übernehmen. Am selben Tag startet das 55. Weltwirtschaftsforums in Davos. Während seiner ersten Amtszeit besuchte Trump bereits das WEF.