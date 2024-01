Anleger reagierten aber zunächst zurückhaltend auf die Zahlen. Die Aktie gab in den ersten Minuten des nachbörslichen Handels um rund drei Prozent nach. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich das Wachstum etwas verlangsamt hat und der Umsatz im Quartalsvergleich stagnierte. Die Visa-Anteile gehörten in den vergangenen Jahren allerdings zu den grössten Gewinnern im Dow Jones Industrial Average , dem weltweit bekanntesten Aktienindex. Das Papier hatte erst am Dienstag mit knapp 273 Dollar den höchsten Stand seiner Börsengeschichte erreicht.