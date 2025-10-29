Das weltweite Zahlungsvolumen, ein Indikator für die gesamten Ausgaben im Visa-Netzwerk, stieg auf Basis konstanter Wechselkurse um neun Prozent. Zwar hielten sich die Verbraucher bei nicht zwingend notwendigen Ausgaben zurück, die Ausgaben für den täglichen Bedarf blieben jedoch stabil. Das grenzüberschreitende Volumen wuchs mit zwölf Prozent jedoch etwas langsamer als im Vorjahreszeitraum. Die Dienstleistungen von Visa werden weltweit von Milliarden Menschen genutzt, was das Unternehmen zu einem Barometer für die wirtschaftliche Entwicklung macht.