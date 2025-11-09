Die US-Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor einer Einigung mit Händlern im langjährigen Streit um Kreditkartengebühren. Wie das «Wall Street Journal» am Samstag unter Berufung auf Insider berichtete, sollen die Gebühren gesenkt werden und Händler mehr Möglichkeiten erhalten, bestimmte Kreditkarten abzulehnen. Konkret sollen die sogenannten Interchange-Gebühren, die typischerweise zwischen zwei und 2,5 Prozent pro Transaktion liegen, über mehrere Jahre im Schnitt um rund einen Zehntelprozentpunkt gesenkt werden. Visa und Mastercard lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ab.