In Schweizer Online-Shops kann die Kundschaft nun mit einer weiteren Zahlungsmethode einkaufen. Mit «Click to Pay» könne der Online-Händler den Bezahlvorgang per Karte vereinfachen und die Anzahl Abbrüche von Zahlvorgängen reduzieren, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Lösung sei somit «eine Weiterentwicklung der Kartenzahlung im Internet».