Saras verfügt den Angaben zufolge über die grösste Erdöl-Raffinerie am einzigen Standort im Mittelmeerraum in Sardinien. Sie liefere 300 Tausend Barrel pro Tag und verfüge zudem über eine integrierte Stromerzeugungsanlage mit einer Leistung von 575 Megawatt. Darüber hinaus habe Saras ein Portfolio an erneuerbaren Energien mit 171 Megawatt an operativen Windkraftanlagen und einer Pipeline an Wind- bzw. Solarprojekten (593 MW bzw. 79 MW).