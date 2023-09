Das teilte die Regierung in Moskau am Montag mit. Putin selbst kam am Montag in Wladiwostok im äussersten Osten Russlands nahe der Grenze zu Nordkorea an, um am dortigen Östlichen Wirtschaftsforum teilzunehmen. Der südkoreanische Fernsehsender YTN berichtete, Kim könnte möglicherweise Putin am Dienstag treffen. Die russische Nachrichtenagentur RIA schrieb, Putin und Kim könnten zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA teilte dagegen als Tatsache mit, beide Staatschefs würden zu einem Gespräch zusammenkommen.