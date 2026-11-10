Vodafone hatte am Vortag den Abbau von 2300 Jobs in der schwächelnden Deutschlandsparte bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit dem Umbau verbuchten die Briten 4,85 Milliarden Euro an Belastungen. Im operativen Geschäft rechnet sich Chefin Margherita Della Valle dank Kostensenkungen nun aber mehr aus und erhöhte die Prognose. Die Aktie stieg nach Handelsbeginn in London um knapp ein Prozent.