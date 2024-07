Mittlerweile wurde das H5N1-Virus in fast 140 Herden verteilt auf zwölf Bundesstaaten entdeckt - und auch auf Menschen ist das Virus schon übergegangen. Doch in Michigan im Mittleren Westen der USA regt sich Widerstand unter Milchbauern gegen Massnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe. Die Landwirte befürchten, dass zusätzliche Kosten ihr Einkommen schmälern und dem ländlichen Amerika schaden könnten. Die staatlichen Beschränkungen, zu denen auch die Nachverfolgung von Besuchern auf den Höfen gehört, wecken in Martin und anderen Kleinstädten in Michigan zudem schlechte Erinnerungen an die Corona-Pandemie.