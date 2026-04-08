Die Volatilität zeigte sich erneut am Dienstag: Der S&P 500 stürzte zunächst um 1,2 Prozent ab, nachdem Trump den Druck auf Teheran erhöhte, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen, erholte sich dann aber und schloss leicht im Plus. Die Futures auf den S&P 500 schossen um 2,2 Prozent nach oben, nachdem die USA und der Iran eine zweiwöchige Feuerpause vereinbart hatten – was den Märkten zumindest eine kurze Verschnaufpause inmitten der durch den Nahost-Konflikt ausgelösten Turbulenzen verschaffte.