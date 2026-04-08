Händlerinnen und Händler an der Wall Street sind nervös und verfolgen jede Entwicklung im Nahen Osten sowie die unberechenbaren Äusserungen von Donald Trump. Ein technischer Indikator dafür: Die täglichen Umsätze des State Street S&P 500 ETF haben mehr als 60 Milliarden Dollar überschritten – ein Wert, den Bloomberg-Intelligence-Strategen als «Panik-Indikator» bezeichnen. 29-mal wurde dieser Schwellenwert in diesem Jahr bereits erreicht, wie Athanasios Psarofagis von Bloomberg Intelligence (BI) mitteilt. Im gesamten Jahr 2025 war dies nur 28 Mal der Fall.
Die Volatilität zeigte sich erneut am Dienstag: Der S&P 500 stürzte zunächst um 1,2 Prozent ab, nachdem Trump den Druck auf Teheran erhöhte, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen, erholte sich dann aber und schloss leicht im Plus. Die Futures auf den S&P 500 schossen um 2,2 Prozent nach oben, nachdem die USA und der Iran eine zweiwöchige Feuerpause vereinbart hatten – was den Märkten zumindest eine kurze Verschnaufpause inmitten der durch den Nahost-Konflikt ausgelösten Turbulenzen verschaffte.
Doch obwohl die Waffenruhevereinbarung für Anlegerinnen und Anleger eine erfreuliche Nachricht ist, könnte es noch zu früh sein, Entwarnung zu geben. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die Märkte jede geopolitische Schlagzeile analysieren, um Anzeichen dafür zu finden, wie lange der Konflikt noch andauern wird.
«Ein Aufschub der Angriffe auf iranische zivile Infrastruktur und eine mindestens zweiwöchige Unterbrechung der Militäraktionen sind kurzfristig positiv für Risikoanlagen – sofern die Vereinbarung hält», sagte Stuart Kaiser, Leiter der US-Aktienhandelsstrategie bei Citigroup. «Allerdings bleibt die Unsicherheit über Details und Nachhaltigkeit gross, da die Erklärungen beider Seiten vom Verhalten der anderen abhängen.»
Die heftigen Marktschwankungen scheinen manche Anleger zu überfordern: Die Kaufbereitschaft der sonst so optimistischen Privatkunden lässt nach, und Hedgefonds ziehen sich mit Rekordtempo aus globalen Aktien zurück – so schnell wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Auch Dip-Käufer halten sich zurück: Eine Studie zu gehebelten Long-ETF-Flüssen zeigte, dass Anleger im März deutlich weniger aggressiv kauften, als die Kurse fielen.
«Jedes Mal, wenn es schlechte Nachrichten gibt, gerät der Markt viel stärker in Panik als früher – einfach, weil alle denken: ‘Lieber schnell das Geld retten und verschwinden‘», erklärte Psarofagis von BI.
Natürlich lohnte sich in den letzten Jahren oft der Kauf in schwachen Phasen: Die Märkte erholten sich stets von Rückschlägen – ob durch die Covid-19-Pandemie oder die schwerste Inflationskrise seit Jahrzehnten. Optimistische Anlegerinnen und Anleger argumentieren, die US-Wirtschaft habe sich bisher als resistent erwiesen, während Fortschritte in der künstlichen Intelligenz einen starken Grund liefern, positiv auf Aktien zu bleiben.
Auch die Jahreszeit könnte Rückenwind geben: Seit 1990 verzeichnete der S&P 500 im April durchschnittlich ein Plus von 1,5 Prozent – nur der November (2,2 Prozent) schnitt besser ab, wie Bloomberg-Daten zeigen. Im letzten April erwies sich ein Kauf in schwachen Phasen als lohnend: Die Märkte brachen zunächst wegen Zollängsten ein, erholten sich dann aber in den folgenden Monaten kräftig.
«Tage mit Kursrückgängen könnten interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten», sagte Psarofagis. «Letztes Jahr, während der Zolldiskussionen, war das eine sehr gute Kaufgelegenheit – wenn man den Magen dafür hatte.»
(Bloomberg/cash)