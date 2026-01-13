Höherer Wert wegen Verzerrungen

Einzelne Ökonomen erwarten einen etwas stärkeren Anstieg über dem erwarteten Wert. So schreiben die Experten der Commerzbank, die Bedrohungen der Unabhängigkeit der US-Notenbank seien zwar real, doch die heutigen US-Verbraucherpreisdaten könnten die unmittelbaren Befürchtungen, die Fed könnte zu unangemessenen Zinssenkungen gezwungen sein, etwas abmildern. Auch wenn die Daten aufgrund der Haushaltssperre möglicherweise noch verzerrt sind, dürfte der deutliche Rückgang des Inflationsdrucks im Oktober und November nicht wiederkehren. Ferner weisen die Experten der Commerzbank darauf hin, dass die Verlangsamung des Mietmarktes zu einem wichtigen Abwärtsfaktor für die Kerninflation werden könnte.