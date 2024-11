Mehr als 6000 VW-Mitarbeiter waren nach Angaben der IG Metall vor die Volkswagen-Arena nach Wolfsburg gekommen, viele hatten sich dafür frei genommen. Hier versammelten sich Beschäftigte aus allen VW-Standorten in Deutschland, sie waren zum Teil schon früh am Morgen mit Bussen nach Wolfsburg gefahren. Sie hielten selbstgemalte Plakate und Fahnen der IG Metall in die Luft, zündeten rote Bengalofeuer und feuerten rote Luftschlangenkanonen ab. Mit Trommeln, Trillerpfeifen und lauten Tröten machten sie ihrem Unmut Luft. Einer hatte sich vor der Bühne als Sensenmann verkleidet. «Jeder macht sich Sorgen und Gedanken darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll», sagte der 53-jährige Mohammed, Montagearbeiter aus Hannover.