"Im ersten Quartal haben wir als Marke nur drei Prozent Rendite erwirtschaftet. Damit können wir uns wichtige Zukunftsinvestitionen schlicht nicht leisten", schrieb Markenvorstand Thomas Schäfer in einem Brief an die Mitarbeiter, der Reuters am Mittwochabend vorlag. "Um wirklich krisenfest zu sein, brauchen wir eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent. Deshalb starten wir jetzt ein Programm für deutlich mehr Effizienz und Synergien. Nur so sichern wir unsere Zukunft."