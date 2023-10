Insgesamt verkaufte der Wolfsburger VW-Konzern nach Angaben vom Freitag im dritten Quartal gut 2,3 Millionen Autos weltweit - das sind 7,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Während das Unternehmen allerdings in Westeuropa gut ein Fünftel mehr Autos absetzte und in Nordamerika ein Plus von 12,2 Prozent verbuchte, ging es in der Volksrepublik um 5,8 Prozent abwärts.