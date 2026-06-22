Zum ⁠Marktstart würden ausgewählte Fahrzeuge der Marke Volkswagen sowie Modelle der Marke ⁠Jetta aus chinesischer Produktion angeboten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Erstmals werde ein ‌Exportmarkt ganz von China aus gesteuert. In ‌einem ersten Schritt werde ein Händlernetz ​aufgebaut, noch in diesem Jahr solle eine Endmontage mit dem Partner Alyans Auto in der usbekischen Hauptstadt Taschkent aufgebaut werden.