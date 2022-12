Blume wolle das Thema Software in der Strategie neu verankern, so das "Handelsblatt". Der Konzern solle erst die Software festlegen und dann die Modelle ableiten – nicht mehr andersherum. Nach Gesprächen mit den Führungsteams von Audi, Porsche, VW, Seat und Skoda habe Blume seine Strategie durchgesetzt. Der neue Kurs koste nicht nur Geld, sondern verschiebe auch Prioritäten. So brauche VW ein weiteres Modell, um das vorläufige Aus des Zukunftsmodells "Trinity" zu kompensieren. Geplant sei dafür ein neuer E-SUV in der Golfklasse. Verlierer der Neujustierung sei die Tochter Audi. Sie verliere die Leitung über die Entwicklung autonom fahrender Autos an die Schwester VW Nutzfahrzeuge. Die Technik dürfte sich eher für Geschäftskunden rechnen als für Pkw, hiess es.