Am 21. Juni will der 54-Jährige, der Europas grössten Autokonzern seit September in Personalunion mit dem Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche führt, Investoren und Analysten auf einem Kapitalmarkttag von seinem Kurs überzeugen. "Die Präsentation wird sich auf das neue Team und den neuen Unternehmergeist, unsere starken Technologieplattformen und deren Nutzen für unsere Markengruppen, unsere regionalen Strategien und unsere künftigen Finanzziele konzentrieren", kündigte Blume an. Von seinem Erfolg bei der Veranstaltung hängt ab, ob Volkswagen das beim Porsche-Börsengang ausgebliebene Kursfeuerwerk nachholen kann. "Daran wird er gemessen werden", sagte eine Person aus dem Umfeld der Familien Porsche und Piech der Nachrichtenagentur Reuters.