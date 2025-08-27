Porsche steht derzeit massiv unter Druck. Das Unternehmen leidet unter dem Kollaps seines China-Geschäfts. Dort verleidet zum einen die hartnäckige Immobilienkrise wohlhabenden Kunden den Kauf eines neuen Sportwagens. Zum anderen ist es Porsche nicht gelungen, mit seinen elektrischen Modellen Kunden anzulocken. Das US-Geschäft ist zudem wegen der Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump in Turbulenzen geraten.