Positiv äusserte sich Blume über die neue Elektroflotte des Konzerns: «Von unserer neuen Einstiegsfamilie um den ​ID. Polo haben wir über 50.000 Autos in den ersten vier Wochen ​verkauft. Wir sind klarer Marktführer in Europa – bei Verbrennern und vollelektrischen Fahrzeugen.» Allerdings war der Absatz von Volkswagen im zweiten Quartal (April bis Juni) weiter zurückgegangen. Weltweit verkaufte der ‌Konzern mit knapp 2,1 Millionen Fahrzeugen 8,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das lag vor allem an China, dem wichtigsten Absatzmarkt – dort brachen die Verkaufszahlen um 36,6 Prozent ein. Zuwächse gab es dagegen etwa in Nord- und Südamerika und auch in Europa. Sorgen bereitet ​dem VW-Chef ​die Weltlage: «Unser Umfeld war noch nie so anspruchsvoll und risikobehaftet wie heute. ⁠Geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren, Regulatorik, Marktumbrüche und intensive Konkurrenz», sagte er der Zeitung.