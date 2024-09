Es sind nach der Beschreibung von Teilnehmern tumultartige Szenen bei der Volkswagen-Betriebsversammlung in Wolfsburg: Unter einem Pfeifkonzert der rund 20.000 Beschäftigten in Halle 11 im Stammwerk des Autobauers warb Finanzchef Arno Antlitz am Mittwoch für seinen drastischen Sparkurs. Der Absatz für zwei Werke fehle, sagte er, der europäische Markt sei immer noch weit unter dem Niveau, das er vor der Corona-Krise erreicht habe. «Der Markt ist schlicht nicht mehr da», sagte er laut Auszügen aus dem Redemanuskript. Dazu kämen hohe Kosten. Immer wieder sei seine Rede von Zwischenrufen unterbrochen worden, heisst es aus dem Betriebsrat - «Wenn Ihr so weitermacht, dann schaffen wir das bestimmt nicht!» oder «Guckt mal in eure Taschen, wo das Geld ist!»