Volkswagen hatte sich im Sommer 2024 mit Rivian verbündet, um sich Zugriff auf Auto-Software der nächsten Generation zu sichern. Dafür nehmen die Wolfsburger 5,8 Milliarden Dollar in die Hand. Für die ‌Auszahlung dieser Summe wurden mehrere Meilensteine vereinbart, zu denen auch die Wintertests gehören. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi und Scout mit ​der Rivian-Technologie ausgestattet und in Arizona sowie in Nordschweden auf ​Herz und Nieren geprüft. Darunter war auch ​ein Fahrzeug mit der Technologie des Kleinwagens ID.Every1, der als erstes Auto der Marke Volkswagen die ‌Rivian-Software beinhalten wird und das ab kommendem Jahr in Portugal vom Band laufen soll.