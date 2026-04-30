Der ‌Betriebsgewinn ⁠schrumpfte um 14,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, ⁠wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Gewinnmarge verringerte ‌sich um 0,4 Prozentpunkte auf ‌3,3 Prozent. Unter dem ​Strich fiel der Gewinn um 28,4 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um zwei Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. ‌Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte VW. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Schnitt ​mit einem Umsatz von 77,6 Milliarden ​Euro und einem Nettogewinn ​von 1,732 Milliarden Euro gerechnet.