Volkswagen werde die ersten Fahrzeuge ab 2027 mit der Rivian-Software auf den Markt bringen. Um welche Autos es sich genau handelt, liess Blume offen. Geplant sei, die elektronische Architektur und die Software in Elektroautos beider Unternehmen in allen relevanten Segmenten einzusetzen, einschliesslich Kleinstwagen. Ursprünglich war die Software vor allem für grössere Fahrzeuge vorgesehen. Zu den ersten Autos, die mit der neuen Software auf den Markt kommen, dürften die SUVs der neuen US-Marke Scout gehören: Scout-Chef Scott Keough sagte, es sei sinnvoll, die Fertigung in den USA und die US-Technologie zu kombinieren. Die ersten Scout-Modelle sollen ab 2027 von den Bändern laufen.