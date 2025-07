Europas grösster Autobauer Volkswagen hofft im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union auf einen eigenen Deal. Volkswagen-Chef Oliver Blume sprach am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von sehr konstruktiven Gesprächen mit dem US-Handelsministerium. In einem ersten Schritt müsse es eine Einigung zwischen den USA und der EU geben. «Wir haben ein sehr attraktives Investmentpaket, das wir in den USA umsetzen können», sagte Blume. Dabei geht es möglicherweise auch um ein Audi-Werk in den USA.