Antlitz zeigte sich vorsichtig optimistisch für das kommende Jahr. "Wir erwarten nach wie vor ein Absatzwachstum im einstelligen Bereich für nächstes Jahr für die gesamte Industrie." Allerdings sei der Halbleitermangel längst nicht überwunden. "Wir können immer noch nicht so viele Fahrzeuge produzieren und ausliefern, wie von unseren Kunden nachgefragt werden." Der Konzern habe Stand Oktober 1,8 Millionen Aufträge allein für Europa in den Büchern gehabt. Darin seien 350'000 Elektrofahrzeuge enthalten. Der Auftragsbestand reiche bis weit in das erste Halbjahr 2023 hinein.