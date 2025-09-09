IT-Vorständin Hauke Stars sagte, KI sei der Schlüssel zu mehr Geschwindigkeit, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Langfristig verspricht sich der Volkswagen-Konzern vom Einsatz Künstlicher Intelligenz Einsparungen von bis zu vier Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren. Schon jetzt komme KI in zahlreichen Unternehmensbereichen zum Einsatz.