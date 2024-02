Unter den neuen Modellen ist unter anderem ein Pick-up, der im VW -Werk in Sao José dos Pinhais gefertigt werden soll, und ein komplett in Brasilien gefertigtes Fahrzeug, das in der Fabrik in Taubaté gebaut wird. Im Werk in Sao Carlos soll ein neuer Motor für Hybrid-Fahrzeuge gefertigt werden. «Die zusätzlichen finanziellen Mittel zielen auf die Entwicklung und Produktion innovativer Projekte, die sich auf die Dekarbonisierung in den vier Werken von Volkswagen do Brasil konzentrieren», sagte Possobom.