Von Juli bis September lagen die Auslieferungen des Konzerns mit 2,2 Millionen Fahrzeugen ein Prozent über dem Vorjahresniveau, wie VW am Freitag mitteilte. In Nordamerika schlug die Gruppe fast zehn Prozent weniger Neuwagen los, da der gestiegene US-Importzoll belastet. In China sank der Absatz um sieben Prozent. In Westeuropa konnte VW dagegen um acht Prozent zulegen, auch der kleinere Markt Südamerika wuchs um fast zehn Prozent.