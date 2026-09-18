Das Unternehmen kappte am Freitag seine Prognose und traut ‌sich 2026 nur noch eine operative Umsatzrendite ​von gerade einmal einem Prozent zu - statt der bislang angenommenen vier bis 5,5 Prozent. Der Umsatz dürfte bei rund 315 Milliarden Euro liegen, das sind rund sieben Milliarden Euro weniger als im Vorjahr. An der Börse gaben die Aktien 7,5 Prozent nach ‌und waren damit grösster Verlierer im Dax.