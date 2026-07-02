Das Bonussystem bei Volkswagen solle so verändert werden, dass mehr Leistungsanreize gesetzt würden, berichtete «Bild» am Donnerstag. So solle die Vergütung ab 2027 stärker an die individuelle Leistung gekoppelt werden, auch sollen Anreize für Einsparungen gesetzt werden. Zudem solle ein neues Bewertungssystem eingeführt werden. Ferner solle die Zahl der Managementpositionen reduziert werden. Statt weltweit 21.500 Managementpositionen sollen es dann nur noch 16.000 sein.
Für kommende Woche ist bei Volkswagen eine Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der ein weitreichendes Sparprogramm auf der Tagesordnung steht. Die Produktion in vier Werken steht auf der Kippe, weitere zehntausende Arbeitsplätze könnten wegfallen.
(Reuters)