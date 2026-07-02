Das Bonussystem bei Volkswagen ⁠solle so verändert werden, dass mehr Leistungsanreize ‌gesetzt würden, berichtete «Bild» ‌am Donnerstag. So ​solle die Vergütung ab 2027 stärker an die individuelle Leistung gekoppelt werden, auch sollen Anreize für Einsparungen ‌gesetzt werden. Zudem solle ein neues Bewertungssystem eingeführt werden. Ferner solle die ​Zahl der Managementpositionen reduziert werden. ​Statt weltweit ​21.500 Managementpositionen sollen es dann nur noch ‌16.000 sein.