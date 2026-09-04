In einer gemeinsamen Erklärung sagten IG-Metall-Chefin Christiane Benner und Cavallo, dass der Konfrontationskurs und die Kommunikation des Vorstands in den vergangenen Wochen nicht zielführend gewesen sei und zu Verunsicherung in der Belegschaft geführt habe. «Eine Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen Pkw und der ​VW-Komponente ist vom Tisch, der Angriff auf die Mitbestimmungsstrukturen damit erfolgreich abgewehrt», betonten sie. Zudem werde ​kein Werk aufgegeben, eine Werksschliessung sei nicht besiegelt. «Vielmehr müssen jetzt für alle ​Standorte konkrete Lösungen erarbeitet werden - dabei sehen wir weiterhin ausdrücklich den Vorstand in der Pflicht.» Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies erklärte, hier sei auch die Politik am Zug. «Es ‌braucht wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und eine Handelspolitik, die unseren Industriestandort in einem zunehmend harten Wettbewerb stärkt.»