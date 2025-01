Durch die Stärkung des US-Geschäfts will Volkswagen unabhängiger werden vom chinesischen Markt. «Ich halte es für extrem wichtig, in allen Regionen ein starkes Standbein zu haben, um das Geschäft des Volkswagen-Konzerns flexibler und robuster aufzustellen», so der VW-Konzernchef weiter. Vorbild dieser Strategie sei die Konzerntochter Porsche.